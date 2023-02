Viene por todo

Acapulco.— El Abierto Mexicano de Tenis —a lo largo de su historia— presume 17 campeones. Para esta trigésima edición, habrá un nuevo monarca, y ese es el objetivo de Casper Ruud, quien asegura que viene a escribir su nombre en el torneo.

“Sí, eso espero, sería estupendo [ser el primer noruego que gana en Acapulco]”, expresó el nórdico, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

De los 17 triunfadores en el AMT, nueve han sido europeos, pero ninguno de Noruega, hecho que despierta mayor interés por parte de Casper.

“Voy a tratar de hacer lo mejor posible y vamos a ver cómo me va, pero no me voy a considerar el favorito”, puntualizó el segundo sembrado del draw.

Actualmente, Ruud es el número cuatro del ranking de la ATP, y su primer adversario en el torneo es un tenista que avanzó al cuadro principal por las qualys, pero no se confía, debido a la falta de actividad.

“No he jugado un torneo desde hace mes y medio: El Australian Open. Vamos a ver cómo me siento y a ver qué pasa”, expresó el tenista noruego, quien tiene 24 años de edad.

En 2021, Casper tuvo que abandonar el AMT por una lesión —en los cuartos de final— ante el alemán Alexander Zverev. Los recuerdos de aquella participación lo motivaron a regresar a Acapulco.

“Es genial, es un lugar tan bonito para tener el inicio de los partidos por la tarde y creo que aporta un ambiente diferente, un aspecto distinto del juego, y es muy cómodo”, señaló.

Una situación más por la que Ruud consideró a México en su temporada 2023 fue el ambiente que vivió en diciembre, cuando estuvo en un juego de exhibición ante Rafael Nadal, donde el público se le entregó.

“El país es estupendo, los aficionados y la cultura son increíbles. Hace un par de meses estuve en la Ciudad de México y sólo puedo esperar tener el mismo apoyo”, sentenció.