A través de una serie de publicaciones en redes sociales, la capitana del América Femenil, Scarlett Camberos, denunció en redes sociales los acosos cibernéticos y físicos sufridos por su expareja, además de relatar casos de violencia y amenazas.



Esta madrugada, su padre publicó en redes sociales que la goleadora de las Águilas había sufrido un hackeo "por el enfermito que la ha estado acosando". Desde hace más de un año que la jugadora del América sufre acoso por parte de perfiles falsos creados por la misma persona.

Horas más tarde, Scarlett recuperó el acceso a su cuenta de Twitter y rompió el silencio a la situación lamentable que pasó.

Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredia a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar, (abro hilo ) pic.twitter.com/UA6Z3s0Gxw — Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023

"Hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar" comenzó el relato de la goleadora.

Durante el "hilo" de Twitter, menciona que su expareja le envía a sus amigos para perseguirla y acosarla acusándolo de ser "posesivo, celoso, intenso y violento".



El es su primo es otro acosador, andres se encargaba de mandarlo a vigilarme cuando no podía él, por si me iba de mi casa al entrenamiento, el se llama Alex noyola, el mantuvo una relación con una jugadora de tigres y fue denunciado por lo mismo,

violencia, búsquenlo en google pic.twitter.com/26U0UNNVei — Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023

Así mismo, señaló que en un discusiones solía golpearla en repetidas ocasiones. "Decidió meterme tres puñetazos en el estómago para que aprendiera a respetarlo, practica box y taekwondo, sabe pelear y abusa mucho de eso" agrega la futbolista.



Ya no me voy a quedar callada, andy me decía que si yo decidía un día terminarlo me

iba a arrepentir, en el departamento una vez

me apretó el cuello todo por que vio que me llego un mensaje de WhatsApp con un

corazon y me dijo que una más y me metía

puñetazos hasta llorar, — Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023



En redes sociales, los aficionados y el entorno del futbol femenil se unieron en apoyo a Camberos, integrante de la Selección Mexicana Femenil y al mismo tiempo, exigen una respuesta por parte de la Liga MX Femenil y del Club América exigiendo protección para la jugadora.

