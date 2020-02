Roger Martínez ofrece disculpas al América

El delantero de las Águilas del América aseguró que se han malinterpretado las cosas y su intención no era irse del cuadro azulcrema.

Roger Martínez quien no ha tenido actividad con el América en el Clausura 2020, habló en entrevista para Fox Sports y aseguró que siempre ha querido estar en el América, aunque si había una oferta de Europa pedía a la directiva se considerara.

“Han malinterpretado las cosas y, si es así, ofrezco disculpas al club y la afición, porque siempre he estado bien en el club, ¿Quién no va a estar bien en el club más grande de México?”, aseguró el colombiano.

Por otro lado, habló sobre los tres años y medio que le restan de contrato con el equipo de Coapa; sin embargo, a pesar de estar entrenando de buena forma, no le han dado la oportunidad de jugar.

“Tengo tres años y medio más de contrato con América, he estado entrenando al 100% y no me han dado la oportunidad de jugar”, mencionó el atacante.

Por último el atacante también mencionó que le pidió a la directiva considerar las ofertas del “viejo continente”, pues es su sueño.

“Sí declaré hace poco que, si llegara una oferta de Europa, que la consideraran”, finalizó.