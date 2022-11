Qatar 2022: Para la Selección Mexicana no hay mañana en la Copa del Mundo

Doha.— El nivel de dificultad va aumentando para la Selección Mexicana. Pero este juego, sin duda, es de vida o muerte para sus aspiraciones en Qatar 2022.

El Tricolor se enfrenta con Argentina, en el segundo duelo para ambos en el Grupo C. Partido más que importante, ya que ambos equipos no quedaron bien parados tras su debut.

En el papel, a pesar del descalabro ante Arabia Saudita (1-2), la Albiceleste continúa siendo la favorita, así es que es hora de que en México surjan los líderes.

Andrés Guardado aparecerá en el terreno de juego. El veterano de 36 años de edad es requerido para poner orden, y con esto cumplirá cinco apariciones en Copas del Mundo.

Fuera de marcas y homenajes, el zurdo hace un llamado, pues “es hora de ilusionarnos. Los chavos vienen con muchas ganas de trascender y eso contagia a los más grandes”.

El Principito asegura que, en estos momentos de tensión, los líderes surgen y en la Selección Mexicana hay varios: “Muchos dicen que aquí no hay líderes, pero buscan al de antes, el gritón, el gruñón. Eso ha cambiado”.

Según su experiencia, “los líderes deben ser gestores, saber dónde puedes gritar, a quién y a quién no. Los chavos no son los de antes tampoco, y no hablo sólo en el futbol, sino en la vida. Hay que adaptarse”.

Y responder en la cancha, porque el de hoy es un partido sin mañana. Perder puede ser catastrófico.