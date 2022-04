Mundial Qatar 2022: Todas las mascotas de la Copa del Mundo

Durante la Ceremonia del Sorteo de Qatar 2022 se dio a conocer a la mascota de la Copa del Mundo de Qatar 2022, su nombre es LA EEB.

La mascota es una especie de turbante, haciendo referencia a un prenda típica de Qatar.

En el video fue LA EEB quien repasó la historia de las mascotas a lo largo de las Copa del Mundo.

Welcome Laeeb, the official @FIFAWorldCup #Qatar2022 mascot! Follow his journey from the mascotverse to FIFA World Cup final! #Laeeb pic.twitter.com/fVMe9MCO5w

— Road to 2022 (@roadto2022en) April 1, 2022