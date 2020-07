Varios tenistas han aplaudido la decisión de Wimbledon de dedicar 10 millones de libras a los más de 600 tenistas que hubieran competido en el Grand Slam londinense si no hubiese ocurrido la pandemia.

Gracias al seguro contra pandemias que tiene contratado Wimbledon, parte de lo cobrado será reinvertido en los jugadores, que no han tardado en celebrar la decisión.

"Gracias, ha sido un gesto enorme. Siempre serás nuestro torneo favorito", escribió en Twitter Nick Kyrgios, que recibirá 25.000 libras por la que hubiera sido su participación en el cuadro principal.

Belinda Bencic, número 8 de la WTA, aseguró que es un gesto "increíble" y que significa muchísimo para los jugadores que necesitan inmediatamente el dinero.

"Increíbles noticias. Siempre con actos de clase de este estilo y mostrándose un líder de nuestro deporte. Bien hecho, Wimbledon, nos vemos el año que viene", dijo la belga Kim Clijsters.

Por su parte, el español Feliciano López apuntó que es un gesto magnífico para los jugadores. "Apreciamos la comprensión y la generosidad en estos tiempos de incertidumbre. Me quito el sombrero ante ustedes una vez más", escribió el tenista toledano, director del Mutua Madrid Open.



