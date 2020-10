Tras superar el Covid, Princesa Sugehit quiere ser campeona en el CMLL

Tras asimilar que el contagio por Covid-19 que sufrió, la dejó fuera de la función de aniversario del CMLL, la Princesa Sugehit experimentó miedo sobre cómo podría evolucionar la enfermedad y qué tanto podría estar en riesgo.



“Se ‘me vino el mundo encima’ por cuestión de salud, era asintomática pero sentía temor de lo que pudiera pasar, tuve que ser más consciente de no salir para no contagiar a más personas. Fue una dura realidad y me dio miedo que pudiera pasar a mayores”, compartió la esteta regia, quien este miércoles recibió los resultados negativos de una nueva prueba, que le devolvieron la paz.



Algo impensable hace unas semanas, cuando fue inevitable saber que muchos aficionados aseguraban que su contagio no era real. "Todo lo que se escribió en las redes sociales fue duro, nadie podía creer que no fuera al aniversario. Yo misma estaba en 'shock', pero si fue molesto lo que dijeron. Tengo 23 años en este deporte y 15 en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nunca he sido alguien que se queje de sus lesiones, pero en ese momento teníamos que darle un respeto a todos, hubo muchos incrédulos sobre mi contagio, mientras yo estaba con mi pesar por no poderme presentar en la gran función".



Pasado el 'trago amargo' y aún en Monterrey, la gladiadora tomará un vuelo para aterrizar en la Ciudad de México y reiniciar su aventura con el pancracio. “Me siento feliz de que ya pasó todo y estoy lista para echar ‘guamazos’ en el ring. Contenta de que no pasó a mayores y qué mejor que volver en la segunda eliminatoria del campeonato nacional de parejas”.



Lo hará aliada a Sanely, ante cuatro parejas más, que al igual que ellas, intentarán meterse a la final del torneo, en la que ya esperan Amapola y la Metálica.



Una oportunidad que tiene derecho a gozar, ya que ha sido de las que más batalló para conseguirla. "Es algo que hemos buscado desde un inicio, llevamos quince años trabajando para lograr esto.

Siempre estamos comprometidas para obtener mejores lugares y hay que seguir dando el máximo porque la afición también nos quiere ahí, es un gran compromiso".

Y en su mente, los retos se multiplican. Espera que llegue la fecha en la que pueda retar a la campeona del CMLL, Marcela, un derecho que ganó en las votaciones previas a la fiesta de la compañía, y por qué no, también pensar en la crecida Dallys. "En estos momentos (Dallys) se 'siente en los cuernos de la luna'. Pero solitas se dan las oportunidades y estoy lista para todo".