No es un secreto que la pandemia provocada por el coronavirus en todo el mundo cambió el ritmo de vida que llevan las personas; sin embargo en los atletas, el cambio fue significativo al ser el 2020, un año en el que se disputarían los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el caso de Nataly Michel, reconocida esgrimista mexicana, la pausa que le dio la pandemia le ha dado el tiempo y el lugar perfecto para prepararse de una manera diferente de cara a la justa olímpica que se realizará en 2021.

Desde su casa, adapatando un sitio espécifico para entrenar, Nataly se prepara día a día con la mente puesta en sus segundos olímpicos y ¿por qué no? pensar en la presea dorada.

"Por el momento estoy entrenando en casa, estamos preparándonos para ver si en noviembre regresan las competencias, si no el próximo año, en la mente está primero clasificar a Tokio y lo siguiente es ir por el gran paso, hay que soñar en grande, si no lo haces no darás ese esfuerzo, piensa en oro y no te conformes con plata", mencionó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

La medallista centro y panamericana, cuenta cómo fue el cambio tras la pandemia, el cómo esto le benefició desde recuperarse de una lesión hasta entrenar de manera diferente desde su hogar.



"Fue un cambio grande, tuve más tiempo para recuperarme de una lesión, además estamos acostumbrados a ir al gimansio y al final tuve que adaptar mi casa para mi lugar de entrenamiento, yo creo que es muy importante el tema de la adaptabilidad, para seguir con los entrenamientos y mi preparación rumbo a los Juegos Olímpicos, el tener un gimnasio en casa te da un tiempo de descanso, por ejemplo el tiempo de traslado es ahora tiempo de descanso en casa", puntualizó. Pero, ¿cómo se prepara y entrena en casa? ¿Qué cambió en sus rutinas?

"En casa nos enfocamos en la fuerza, modificamos porque casi nunca teníamos tiempo para una buena preparación, teniamos un mes y había competencia, ahora en cuanto haya competencias internacionales vamos a llegar físicamente bien, tácticamente también, estamos aprovechando todo lo que no teníamos antes para llegar al cien a los Olímpicos", finalizó la mexicana que busca desde su hogar estar lista para el sueño dorado en Tokio 2020.

