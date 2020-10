Silueta y la Magnífica, buscan imponer la escuela tapatía en la Arena México

A las luchadoras Silueta y la Magnífica las separan apenas unos meses de experiencia profesional. Y aunque no tienen mucha lona recorrida como equipo, prácticamente empezaron juntas su camino en los enlonados y defienden a la escuela tapatía, en especial, la que imparte el reconocido Gran Cochisse.

Así que no sería una sorpresa que en su regreso a la Arena México, este viernes, se acoplen lo suficiente para ganar la eliminatoria que arrojará a las primeras finalistas del torneo que busca a las nuevas monarcas nacionales de parejas.

"Sería grandioso llegar a la final, ya hemos hecho pareja y tenemos la capacidad y el nivel para llegar a esa instancia", advierte Silueta, quien pese a ser una alumna avanzada del Satánico, también presume lo aprendido con el Cochisse. "Tenemos la misma escuela, yo estudié muchos años con el profesor Cochisse, es una meta llegar a la final, tal vez no hemos entrenado mucho juntas pero nos conocemos bien".

Además, el impulso que han recibido las mujeres en las carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre, no puede desdeñarse. "La empresa nos ha dado más oportunidades a las 'Amazonas', y el estar presente en estos eventos es un buen reto. En realidad, no me siento al cien por ciento, pero tampoco estoy en nula condición. No he entrenado lucha porque no quise arriesgarme, pero sí he hecho ejercicio".

Por delante, avienta su experiencia internacional para enfrentar a la que sea. "Los viajes a Japón no me han permitido hacerme de un lugar en la empresa, pero ya con diez giras a ese país me siento con la suficiente madurez para buscar una cabellera o máscara, consolidarme como 'Amazona'. Y lo primero es ganar este campeonato".

Reto que la Magnífica, heredera del Gran Cochisse enfrenta con la fuerza del 'poder tapatío'. como definió a la dupla que formará con Silueta. "Tenemos la capacidad para ostentar ese título, como un gran logro en nuestras carreras. A Silueta, yo la veía entrenar y me llena de satisfacción poder hacer pareja. Mis inicios fueron el en Consejo Mundial, ahora ser parte de la empresa como sangre nueva me compromete a responder".

Al igual que su compinche, la falta de actividad la ha mermado, aunque no lo suficiente para rendirla. "He entrenado muy poco la lucha libre, pero me siento bien físicamente para responder, como dupla nos sentimos fuertes y hemos platicado acerca de la posibilidad de formar una pareja para llevar muy arriba a la escuela tapatía" .

El formato de la eliminatoria será una batalla campal para definir el orden de los enfrentamientos, a la cual entrará una estea por equipo. Las últimas en quedarse se medirán en mano a mano, y la ganadora situará a su pareja en la final de la etapa, a la espera de que las otras cuatro duplas se midan por el otro lugar.

El cuadro lo completan: Marcela-Skadi, Comandante-Seductora, Amapola-Metálica y la Reina Isis-Tifanny.

CINTURONES OLVIDADOS

En marzo pasado, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció la reactivación de los campeonatos nacionales de parejas, pero el inicio de la pandemia de Covid-19 impidió arrancar con las eliminatorias.

Se trata de unos cinturones que habían estado olvidados durante veintitrés años. La Rosa y la Sirenita fueron las últimas que los portaron (1996). Antes de ellas, cuatro equipos los tuvieron en su cintura.

En 1990, las Irmas, González y Aguilar, se coronaron en la Arena Xochimilco, el mismo lugar donde se registra la defensa más reciente. Martha Villalobos aliada a la Pantera Sureña, Vicky Carranza de la mano de la Briosa y ésta última unida a Neftalí, fueron las otras agrupaciones que ostentaron los fajines.

La segunda eliminatoria será el viernes 9 de octubre y la final se disputará el 16, ambas en la Arena México, en funciones que continuarán realizándose a puerta cerrada y con transmisión vía 'streaming'.