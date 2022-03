Shocker, de nuevo estelar

La lucha libre mexicana tiene una gran cantidad de personajes que han hecho que este deporte sea uno de los más populares en el país; tanto, que se convirtió en patrimonio cultural, por la popularidad que tiene.

Los técnicos y los rudos son los bandos que existen. Pero hay pocos que son ovacionados por la multitud en la esquina que decidan representar. Su cabellera rubia, su físico y su carisma, además de talento, son suficientes para ser uno de los grandes ídolos de todos los tiempos.

Shocker es uno de los luchadores que, cuando está presente en cualquier cartelera, es capaz de llenar una arena, pero por algún tiempo su carrera se vio perjudicada y ya no formaba parte de las funciones de la empresa en la que se hizo popular: el Consejo Mundial de Lucha Libre.



Su talento no podía ser desperdiciado y la empresa Robles Promotions se encargó de regresarlo a la estelaridad. “Lo que bien se aprende, no se olvida. Yo batallé por mucho tiempo para ser estelar. Batallé, porque tuve que entrenar ocho años antes de ser profesional. Tengo experiencia, también en el extranjero, en Japón, por ejemplo. No cualquiera iba a representar al país al extranjero. Incluso, hasta tuve oportunidad de ir a la WWE, pero no sé concretó. Pero no importa, yo quería ser grande aquí y creo que lo logré”, declaró el 1000% Guapo para EL UNIVERSAL Deportes.

El también mandamás de la Universidad de los Guapos tiene entre sus capítulos oscuros haber perdido la cabellera una sola vez en toda su carrera, y fue ante Rush, quien llegará también a Robles Promotions, pero eso a Shocker no le causa ningún problema y no se enfoca en una futura rivalidad o revancha.

“¿Quién es Rush? No lo conozco. Yo conozco a un rival que tengo ahorita, que es Pagano, y que le quede claro, yo no soy Psycho Clown... Es más, yo le enseñé a él. También conozco a uno que se pone al tú por tú, cómo Cibernético”, dijo.

Lee también: ¿Qué selecciones ya han clasificado al Mundial de Qatar 2022?