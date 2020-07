Después de cuatro meses de espera y planificación, la burbuja de la NBA se pone a prueba.

Los primeros seis equipos, Brooklyn, Denver, Orlando, Phoenix, Utah y Washington, arribaban este martes en el complejo de Disney.

Otros ocho conjuntos deberán hacerlo el miércoles y los últimos ocho el jueves, para así dar comienzo a los entrenamientos en serio.

Si todo sale de acuerdo al plan, todos los equipos deberán permanecer en Disney durante al menos 5 semanas y media y algunos podrían tener que hacerlo por más de tres meses.

LEER TAMBIÉN: Coronavirus no frenará el Mundial de Qatar 2022: Comité Organizacional

Y no todos en la liga están súper optimistas con que el experimento, uno que involucra pruebas de diagnósticas diarias, alejarse de amigos y familiares por semanas o hasta meses y estrictas regulaciones sobre todo dentro de Disney, sirva para completar la temporada.

"No estoy muy confiado", dijo el escolta de Nueva Orleáns, Brandon Ingram. "Pero nos han metido en esto... ya veremos". Se ha establecido un detallado orden en el proceso de registro.

24 days until the NBA Restart!

Beginning July 30, 22 teams will compete in a new competitive format featuring 88 Seeding Games all day & night! We'll drop a new :24 story daily to catch you up on what’s to come as we countdown to the return of#24in24 #WholeNewGame pic.twitter.com/vBwlkQESTP

— NBA (@NBA) July 6, 2020