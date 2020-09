LNBP no tendra descuidos con el Covid-19 como la Liga MX, asegura Sergio Ganem

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional, cuya temporada comenzará este jueves, ha dado a conocer los protocolos sanitarios que la rodearán y que, de acuerdo con su dirigencia, seguirá al pie de la letra.

Para ejemplificar el rigor de las medidas, el presidente de la Liga, Sergio Ganem, se refirió a la luz verde que los Tigres y la Liga MX otorgaron a un futbolista, aun sin arrojar negativo en una prueba de Covid-19.

"Lo acabo de ver con Nahuel (Guzmán), que dio positivo seis veces y ya mejor le dijeron: 'Tú métete a jugar'. Aquí no va a ser así. En la LNBP, cualquier jugador que dé positivo se aísla inmediatamente", expuso.

El también presidente de Fuerza Regia aclaró que ninguna persona asociada al circuito será habilitada para desempeñar sus funciones si no cuenta con un test PCR negativo, realizado, como mínimo, 48 horas antes.

Ante la experiencia y el atestiguamiento del poco control ejercido por otros torneos en el mundo, la LNBP pretende ser lo suficientemente estricta para poner el ejemplo en América Latina.

Cuestionado sobre las posibles sanciones para quienes no sigan las recomendaciones establecidas, Ganem envió un mensaje y adelantó que no existirá tolerancia. "Cualquier persona que vaya en contra del reglamento y rompa el protocolo, en ese momento se va. No hay miramientos ni hard feelings; lo rompes, pones en riesgo a la Liga y te vas", advirtió.

Normalmente, cada equipo tiene derecho a presentarse para un cotejo con un mínimo de 10 elementos; esta vez, debido a la contingencia, habrá flexibilidad en dicho criterio, ya que no será posible reagendar encuentros.

"No hay reprogramaciones, por lo corta que es la temporada. Si algún equipo no alcanza el mínimo de ocho jugadores, los partidos no se llevarán a cabo, el equipo contagiado perderá y se le otorgará un punto en la tabla general. Al otro se le toma el partido ganado y se le dan dos", detalló.

El dirigente reforzó su idea de disputar toda la campaña 2020 sin público en la grada; sin embargo, dijo, existe la posibilidad de modificar con base en el progreso de la pandemia.

"Cuando menos, toda la primera vuelta va a ser a puerta cerrada… Necesitamos saber dónde estamos parados en el tema de contagios y logística. Ojalá para octubre podamos empezar a tener recintos abiertos al 30 o 40 por ciento", finalizó.