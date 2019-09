Leagues of Legends Latinoamérica llega a las filas de Azteca eSports 

Tras varios meses de pláticas, TV Azteca eSports llegó a un acuerdo por tres años con Riot Games para transmitir todos los torneos de la liga latinoamericana de League Of Legends, a partir del año 2020.

La Arena The Place To Play de Cinemex, será el recinto donde se desarrollarán los eventos. Un plus, es que los aficionados no solo los verán por internet, sino que tendrán la oportunidad de disfrutarlo en vivo.

“Hubo interés de ambas partes, fue un proceso de varios meses. Para nosotros era importante contar con una empresa que valide a los eSports, no como un juego, sino como un deporte más. Y que mejor que hacerlo en el canal más importante de deportes de tele abierta“, comentó Raúl Fernández, Gerente General para Riot Games Latinoamérica a El Universal Deportes.

Por su parte, Rodolfo Ramirez,director de Azteca Deportes, señaló que este es un parte aguas para que los eSports se consagren en México: “A partir de este momento, arrancamos una nueva aventura en Azteca Deportes y que mejor que con Riot Games. De mayo a la fecha hemos ido creciendo y conociendo el entorno, nos importa lo que quiere la gente, League Of Legends les encanta. A partir de esto, el entorno de los eSports cambiará ”.

Fortnite, PUBG y Apex Legends, fueron los juegos que se cubrieron en su primera etapa. Para el 2020, será League Of Legends y en un futuro se tiene contemplado incrementar a otros juegos como FIFA y Madden.

“No te puedo adelantar mucho, pero le vamos a entrar muy duro a los eSports. La joven marca de eSports ha tenido eventos de PUBG, el mundial de Fornite, eventos de Smash Bros y ahora toda la temperada de League Of Legends, seguiremos creciendo para tener cosas importantes”, finalizó Rodolfo Ramirez,director de Azteca Deportes.

El centro de operaciones de Riot Games dejará Chile para emigrar a la Ciudad de México. Esto se dio gracias a que la audiencia creció en el 2019 y el profesionalismo de los equipos mejoró, esto se vio reflejado en el apoyo de los aficionados.

De esta forma, a partir del próximo año, podrán disfrutar de la liga latinoamericana de LOL en las plataformas digitales de Azteca Deportes.