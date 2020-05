Las dinastías Wagner y Atlantis podrían chocar en torneo de videojuegos

Un duelo de máscara contra máscara entre el Dr. Wagner Jr. y Atlantis fue por mucho tiempo, una batalla soñada por los aficionados a la lucha libre mexicana, misma que nunca pudo darse, y el galeno terminó perdiendo la incógnita con Psycho Clown.

Sin embargo, el legado dejado por esa rivalidad amenaza con revivir en algún momento con los herederos de los míticos estetas, quienes empiezan a cobrar fama en los cuadriláteros profesionales de México y el mundo.

Pero verlos frente a frente es un reto que luce lejano por el momento, ya que la lucha libre, como el resto de las actividades no esenciales se mantiene detenida por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

No obstante, el vástago de Wagner, aún con la adrenalina que le produjo haberse convertido en campeón hace unos días en Japón, no puede quedarse quieto, y aliado a otra de sus pasiones, podría hacer realidad el sueño de que los continuadores de esas dinastías se midan por primera vez. Aunque por ahora, no sería sobre un enlonado, ni con la lucha libre como pretexto.

Y es que este viernes arranca el torneo de videjuegos 'Wagner Champions eCup', en el que los enmascarados serán dos de los competidores. "Cuando regresé a México y me di cuenta de que la actividad en la lucha libre iba a tardar, pensé en crear algo para estar en la casa y se me ocurrió fusionar a la lucha libre y el futbol, con otra de las pasiones que tengo, que son los videojuegos", compartió el joven de Torreón, quien es aficionado al Santos Laguna.

"Siempre me gustó mucho el futbol, lo practiqué y era uno de mis sueños profesionales, pero el destino me llevó hacia la lucha libre. Es algo que siempre me ha encantado, soy fanático de los videojuegos, y, junto a mi hermano, el Galeno, seremos los rivales a vencer, a los dos nos apasiona y sabemos mover bien las manos", advirtió.

Así que primero, se enfocó en saber qué plataformas jugaban sus amigos y compañeros de la lucha. "Hablé con el Bandido y él se encargó de contactar a otro y así se fue dando hasta juntar a los ocho jugadores que van a participar en el torneo. Empieza este viernes y se disputará también los martes, va a ser transmitido por el canal de Youtube 'Legado Wagner'. Se hizo un sorteo para armar los duelos. El torneo arranca a las ocho de la noche con el juego entre el Hijo de Octagón y el Bandido".



Atlantis Jr., el Hijo de Dr. Wagner, Galeno del Mal, Emperador Azteca, Brazo de Oro Jr. y el Hijo del Pirata Morgan completan el cuadro de la competencia.

"Atlantis Jr. y el Hijo de Dr. Wagner Jr. es un duelo que a mucha gente le gustaría ver, nuestros padres tuvieron mucha historia. No me toca en la primera ronda y ojalá pueda enfrentarlo más adelante", remató el gladiador.