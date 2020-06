La nostalgia por Jordan y Rodman revive la pelea que tuvieron en muñecos de plastilina

En medio de la pandemia del coronavirus, Michael Jordan cobró mayor protagonismo por el estreno anticipado de la serie documental The Last Dance que cuenta la última temporada que jugó con los Bulls de Chicago.

Al término de cada par de capítulos que en Estados Unidos fue transmitido por ESPN, una cascada de voces caían sobre el ícono de la NBA al señalar que la narrativa de la serie, no siempre contaba con la veracidad.



Pues bien, un grupo de aficionados ha retomado un capítulo de Celebrity Deathmach para revivir la rivalidad entre Jordan y Dennis Rodman.

Mmmm. si no sabes que es Celebrity Deathmatch corre a googlear la importancia que tuvo en la década de los 90’. A grandes rasgos era un programa transmitido en MTV que para muchos representaba un placer culpable del que no necesitas sentirte ni un poquito de pena por disfrutar. Era tonto y los chistes no siempre eran acertados, pero todos esos problemas se desvanecieron cuando Michael Jordan le metió una pelota de baloncesto en la boca de Dennis Rodman.

No te platicamos más, mejor disfruta

También te puede interesar: La foto de Mike Tyson que se suma a las protestas por la muerte de George Floyd