El Comité organizador de Indian Wells, uno de los primeros Masters 1000 de la temporada, anunció la cancelación del torneo, luego de que el condado de Riverside, donde se celebrará el certamen, ventiló que padece una emergencia sanitaria debido a que hubo contagio local del Covid-19.

“Existe un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside al realizar una gran reunión de este tamaño", dijo el Dr. David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California. “No es de interés público para los fanáticos, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus”.

El contagio de Covid-19 ha forzado a cancelar varios eventos deportivos. Primero en China, en el que se suspendieron torneos preolímpicos de diferentes disciplinas y hasta el Gran Premio de China de la Fórmula Uno. Sin embargo, otros, fuera de China, se organizaron a puerta cerrada.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020