El golfista español Jon Rahm, que este martes cumple 26 años, se ha anotado dos hoyos en uno durante las rondas del entrenamiento del Masters, que se disputa esta semana en Augusta National después de su postergación desde abril como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

“Es algo que se hace aquí cada año. En estas circunstancias, Rickie Fowler y yo hemos dudado de hacerlo, pero al final es tradición. Es un buen golpe ponerla en green y el hecho de que la haya metido en el hoyo es increíble”, dijo a Efe Jon Rahm sobre su segundo hoyo en uno en el par 3 del hoyo 16, en el que la bola se ha metido después de botar tres veces en el agua.



His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020