“Estuve a horas de ser entubada por Covid-19”: Mariana Arceo

La gravedad de los síntomas del Covid-19 que sufrió la pentatleta Mariana Arceo, llegó a tal grado que estuvo cerca de que la entubaran y, que por consecuencia, necesitara de un respirador artificial para ayudarle a respirar.

“Llegué a la Ciudad de México (proveniente de Barcelona) y pedí ir a un hospital”, contó Arceo en una plática organizada por el Comité Paralímpico Mexicano. “Me atendí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Ahí me dijeron que tenía neumonía avanzada. Estaba tan grave que estuve a horas de que me entubaran”.

Arceo fue la primera atleta mexicana que enfermó del nuevo brote de coronavirus. Permaneció cerca de dos semanas en el INER, donde cuenta que sufrió una mala experiencia. Aunque, sostiene, no por responsabilidad del equipo médico.

“Los médicos no tenían todo el material adecuado, especialmente los gogles. No podían ir a verme cuando tenía dolores. Por eso sólo me daban de comer dos veces al día”, añade Arceo.

La versión de la pentatleta difiere con los contados comunicados que dio la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) respecto a su estado de salud, mientras estuvo hospitalizada. Los breves comunicados decían que se encontraba estable, aunque la versión era limitada.

Arceo también contó que su recuperación incluyó tener oxígeno externo, además de realizar algunos ejercicios de respiración. También dice que le ayudó realizar deporte. Sin embargo, dice, aún no está exenta de que vuelva a enfermar.

“Me hice examenes para saber si había desarrollado anticuerpos. No fue así. Puedo volver a enfermar”, sostuvo. “Hay mucha ignorancia de la gente”: Zambotti

La exjudoca Vanessa Zambotti, por su parte, sostuvo que decidió no acudir al hospital y que incluso sufrió discriminación por parte de los pobladores de Parral, Chihuahua, donde padeció la enfermedad.

“La gente le decía a mis padres que ‘¿cuánto me habían pagado para decir que enfermé de Covid?’ Hay mucha ignorancia de la gente”, dijo Zambotti.