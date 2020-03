En el skateboarding tampoco hay igualdad de género

La diferencia de sueldos y premios entre hombres y mujeres no es exclusiva de los deportes con más reflectores, como el futbol. Sucede también en actividades extremas; tal es el caso del skateboarding.

Jazmín Torres, quien lo practica, señaló que en las competencias también arriesga su integridad física como los varones, mas la recompensa en el podio es desalentadora.

“No hay igualdad, es triste. Lo he vivido en competencias y no sólo en México, en varias partes del mundo. Hay marcas que a sus patinadores les dan todo: viajes, dinero, comerciales, tablas... A nosotras solamente una tabla”, denuncia.

Sin embargo, la patinadora de 19 años de edad consideró que movimientos como “Un Día Sin Mujeres” generan un impacto positivo hasta en los deportes extremos. “Las protestas nos unen como mujeres, nos ayudan a estar más informadas, más despiertas, nos dan seguridad para romper prejuicios.

Antes, mi familia me decía que patinar era para hombres, que estar rodeada de hombres —porque casi no hay niñas que practiquen—, me haría marimacha o saldría embarazada”, cuenta.