Dragón Rojo reaparece este viernes en la Arena México tras dos años sin luchar

Cuatro cirugías después y dos años sin pisar un cuadrilátero pueden acabar con el ánimo de cualquier luchador. No fue el caso del Dragón Rojo Jr. , quien está a unos días de reaparecer en los enlonados de paga.

La cita con el pancracio está pactada para el 26 de marzo, en la Copa Junior que se disputará en la Arena México, y pese a la emoción, le resulta imposible borrar de su mente los malos momentos. “Son dos años y tres meses los que he estado fuera, por supuesto que existen los fantasmas de las lesiones, han sido mis peores rivales desde el 2001. Ese año entré al quirófano porque me rompí el ligamento, en mis momentos cumbres siempre han aparecido”.

Ha sido una cruel travesía entre médicos y hospitales. El primer doctor le advirtió que tenía una rodilla semejante a la de una persona de setenta años, le resultaba inexplicable que pudiera caminar. “Eso hizo que bajara mi rendimiento, pasando de luchador estelar a la media cartelera. Muchos decían que era flojo, que estaba en una zona de confort, pero no sabían que la rodilla ya no me respondía. Se me trababa, a veces hasta dormido, no aguantaba más”.

El tiempo alejado del ring provocó un diálogo entre la persona y el luchador. Y el ser humano le reclamó con furia al personaje, que por tantos años viviera con ese dolor en silencio. “No quería que mis compañeros, mis jefes, que nadie se enterara, porque podía perder algo. El cuerpo te da señales y no las escuché”.



El lagunero siempre destacó por su cuerpo trabajado en el gimnasio, ahora fortalece la mente para seguir adelante. “Es en lo que más trabajo, en lo mental. Para mí es una lucha a la vez, honestamente. Físicamente me siento bien, mi lado más flaco es mi mente, se entiende por tantas cosas, un día a la vez, una lucha a la vez, estoy completo, estoy entero”.

En agosto del 2008, poco tiempo después de ingresar al CMLL, el Dragón desenmascaró a Mictlán en la Arena México. Ese mismo año, ganó la Gran Alternativa. Dos años después, triunfó en la Copa Jr., certamen en el que reaparecerá este viernes.