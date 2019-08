Diego Del Real se va decepcionado

Diego del Real aceptó que su actuación en los Juegos Panamericanos, dejó mucho qué desear al terminar en cuarto lugar en la prueba de lanzamiento de martillo.

"Muchos dirán que no fue mala, que del primero al cuarto no hubo mucha diferencia, pero no, perdí porque no di lo mejor o porque hubo tres mejores que yo y eso no me gusta, yo tengo que ser aplastante en mis competencias y hoy no lo hice, así que me voy mal".



Del Real tuvo como mejor marca 74.16 metros, mientras que el primer lugar, el chileno Gabriel Kehr lanzó el martillo para 74.38. "No sé qué haya pasado, creo que no entré en ritmo rápidamente, y eso valió.

El chileno hizo un gran trabajo, una gran marca, yo también, pero no alcanzó y eso es lo que vale".

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram