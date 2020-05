Es extraño para María Bárbara Wetzel estar lejos de los aparatos de gimnasia y de sus compañeras. Pero la pequeña gimnasta artística con Síndrome de Down y campeona mundial es responsable ante la pandemia de coronavirus, no deja de practicar lo más elemental desde su casa, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Además, es optimista porque no hay más felicidad para ella que estar junto a su madre.

"Estamos muy bien, feliz por trabajar en casa, haciendo mucho deporte. Haciendo sana distancia, poniéndonos gel, lavarse las manos, comer saludable. Extraño los aparatos, las barras y a mis compañeros. [Antes de la pandemia] he mejorado mucho, en [modalidades de] piso, barras paralelas domino la salida, en piso me sale el mortal de frente.

LEER TAMBIÉN: Jugadora de Xolos Femenil: Quiero ser ejemplo para mi hija

"[Por el Día de las madres] le haré fiesta. A mi mami la quiero mucho, siempre me ayuda. Me emociono mucho [cuando me mira competir]", expresó para EL UNIVERSAL Deportes.

Pero consciente de la situación sanitaria, 'Bibi' Wetzel, junto a su madre, se dedica a una campaña para dar a conocer el servicio de diversos restaurantes a domicilio y también para recolectar materiales que sirvan a los ingenieros de la ITESCO a elaborar mascarillas y otros aparatos útiles en la lucha contra el Covid-19.

"'Yo amo a Coatza', es mi campaña para ayudar a los restaurantes, los restaurantes donan materia prima, los damos a los chavos de ingeniería en mecatrónica, hacen mascarillas. Me hace sentir feliz el ayudar a otros", agregó la gimnasta artística de 16 años de edad, quien no pierde la esperanza en que los Juegos Trisómicos de Turquía anuncien nueva fecha, ya que el certamen -que son los Juegos Olímpicos para deportistas con Síndrome de Down- fue retrasado por la contingencia sanitaria.

Por su parte, Mónica Aguilar, madre de 'Bibi', le es imposible ocultar su emoción al recordar cada competencia de la joven deportista mexicana y trata de sacarle provecho al tiempo de aislamiento social.

“Es mi niña especial, para mí es perfecta siempre. Me emociono mucho, por los nervios estoy entrando y saliendo del lugar donde le toque competir. Ha crecido bastante, me ha enseñado el valor del esfuerzo. Me emociono mucho al verla, a veces estoy lejos, entro, salgo del recinto, porque me da mucha ansia esperar el momento en que participe, ellas se prepararan hasta dos años antes, todo el tiempo trabajan para sus competencias.

"'Bibi' es bastante independiente, ella se levanta y empieza con sus cosas, se conecta en zoom por sus clases y para platicar con sus amigas, es complicado luego trabajar porque necesito la computadora", concluyó mientras miraba a la multicampeona.