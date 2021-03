COM busca que Kiril Todorov ya no sea más presidente de la Federación Mexicana de Natación

Ante el documento emitido por la Federación Internacional de Natación(FINA) , donde se prohíbe que la Federación Mexicana de Natación (FMN) al mando de Kiril Todorov, organice nuevas elecciones, el Comité Olímpico Mexicano en voz de su presidente Carlos Padilla Becerra manifestó que es hora de que la FMN esté encabezada por un dirigente que no esté envuelto en asuntos de otra naturaleza.

Para la FINA, la Asamblea organizada en febrero pasado por Todorov, estuvo envuelta de cosas turbias, todas estas encaminadas para garantizar su reelección en el cargo, en base a las elecciones que se llevarían a cabo en el próximo Congreso a celebrarse el 30 de marzo entrante. Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, dijo que en primera instancia se tratará de conciliar, pero es hora de que en la dirigencia de este deporte, exista un cambio.

“En el mismo comunicado se señala que como interventor por la FINA estará Carlos Orihuela (presidente de la Confederación Sudamericana de Natación). Hemos entrado en contacto para que platiquemos al respecto, así que tendremos una reunión en conjunto con otros actores de este tema para emitir una opinión concreta en este sentido. Pero nosotros estamos a lo que marca la Carta Olímpica y la FINA, lo que marca en ese sentido, tiene razón”.

El dirigente abundó: “La FINA ha analizado perfectamente con su área jurídica el asunto, y tienen algunas aristas que se deben de resolver y se tendrá que hacer, posiblemente, una comisión reorganizadora al respecto”.

En la Asamblea de febrero pasado, Kiril Todorov modificó los estatutos para facilitar su reelección, lo que no fue bien visto por la Federación Internacional, lo que dio pie a que se realicen investigaciones más profundas acerca de lo que sucede en la FMN.

Para Padilla Becerra es una gran oportunidad de por fin, poner orden en ese organismo: “Es tiempo que la natación tenga una dirigencia que no esté envuelta en asuntos de esta naturaleza y nosotros celebramos que la FINA haya actuado al respecto”. Todorov tiene, además, expedientes abiertos de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito.

-¿Habría riesgo para los nadadores o clavadistas mexicanos de no asistir a los Juegos Olímpicos, si la FMN es sancionada por la FINA?

“En absoluto. No habría sanción a atletas, además la acreditación definitiva la hace el Comité Olímpico Mexicano, así no se correría ningún riesgo al respecto”. En la reunión que se espera realizar en los próximos días, deberán estar presentes miembros de la Federación Mexicana de Natación y la Conade.