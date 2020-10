Campeona panamericana amaga con dejar al deporte tras desaparición de fodepar

Sin el Fodepar, algunos atletas mexicanos de elite, quizá piensen en dejar la actividad física y dedicarse a otra cosa.



Así lo ve la pentatleta Mariana Arceo, quien tardó diez años en entrar en este programa que fue borrado de un plumazo por la Cámara de Diputados.



“Andamos preocupados todos los atletas y lo que espero, esperamos es que ya tengan un plan B, que salga a la luz y si no, nosotros o por lo menos yo, otra opción de vida”.



La noticia no cayó nada bien entre los deportistas mexicanos: “La verdad es que sin apoyo no hay manera, uno ya no le puede poner más empeño,, el mismo empeño”.



Entrar al Fodepar no es nada sencillo, “debes de estar entre los ocho mejores del mundo; ser oro, plata o bronce en Panamericanos; oro en Centroamericanos, es difícil, además cada año debemos de presentar un programa y cumplir con los compromisos que te pusiste. Yo tardé 10 año en entrar al Fodepar, y antes de eso me costó mi dinero prepararme, esto me iba a dar tranquilidad, reitero, ojalá haya un plan B”.



Arceo ya tiene su plaza para los Olímpicos de Tokio, “y quiero dar un resultado histórico para México. De ese apoyo saldría el sueldo de mi entrenador, doctor, los viajes, mi sueldo, todo venía de ahí.

Por ahora mi apoyo es del ejército, el comandante Gurrola que me ha ayudado mucho en estos momentos, sobre todo en la equitación, pero los Olímpicos son otra cosa, en serio, si no hay un plan B, quizá sea hora de pensar en otra cosa”.