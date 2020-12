Brasileños venden antorchas olímpicas para salir de la crisis económica por el Covid-19

El codiciado artículo y uno de los símbolos olímpicos, la antorcha de los Juegos de Río en 2016, se vende en grupos en las redes sociales. En los "anuncios", los portadores de la antorcha explican que se deshacen del objeto porque necesitan dinero, están desempleados o necesitan. En el sitio web de venta de productos en Internet, también hay anuncios de la antorcha Rio-2016 por hasta R $ 120.000, pero en estos casos, no se indica el motivo de la venta.

En una publicación de Facebook, Luiz Paulo Freitas Ribeiro explica que sus cuentas siempre están en números rojos. Vio bajar los ingresos y subir las facturas. Profesor de Educación Física y Judo en Corumbá, Mato Grosso do Sul, dice que necesita vender la antorcha para pagar la terapia de su hija menor, que es autista. Paulo pide R $ 7.000, el equivalente a un año de servicio. La mitad de la cantidad la paga el plan médico.

- En casa, los costos aumentaron con la pandemia. Es agua, luz y comida. Y no puedes quedarte sin comer, ¿verdad? - dice Luiz Paulo, padre de dos niñas y proveedor de la familia (la esposa es del hogar).

Para él, la antorcha tiene un valor sentimental invaluable. Recuerda detalles del día que tomó la llama olímpica, en Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Pero dice que el bienestar de la hija menor es más importante.

- Fue surrealista, un regalo para mí que desde hace 15 años trabajo con el deporte en mi ciudad. Pero no hay comparación. Solo hago esto porque no tengo dinero para la terapia. No haría eso si tuviera otra forma de cobrar esta cantidad.

Bianka Lins, la primera transgénero que participó en el relevo de la antorcha en Brasil y que dirigió la llama en Curvelo, su ciudad natal en Minas Gerais, vive el mismo drama. El maestro y funcionario público dice que la situación financiera, que ya era difícil, se complicó aún más durante la pandemia:

- Lo que me llevó a poner la antorcha a la venta son cuestiones económicas. Necesito hacer algunas reformas en mi casa, la situación no es legal. Lo que gano, lamentablemente, no puedo mantener las cuentas, que se han convertido en una bola de nieve.

Lamenta la necesidad de deshacerse del objeto que sostiene como trofeo representativo de la comunidad LGBTQIA + en los Juegos Olímpicos de Río.

- Es muy triste. Porque es el único recuerdo de este momento que viví. Fue algo único en mi vida. Esto para mí es y siempre será una gran victoria al saber que tuve esta oportunidad. Siempre estará en mi memoria. Creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Estoy muy orgulloso de este evento - dice Bianka, quien puso la antorcha a la venta por cinco mil reales.

Bianka, quien dice que fue la primera trans en llevar la antorcha olímpica en 2016, pide ayuda.

En los mensajes, resaltados en Twitter por René Silva, fundador de las comunidades Voz das, también se encuentra el anuncio de Ygor Cruz, quien asegura estar desempleado y pide no ser discriminado por disponer del objeto. La antorcha llevó el fuego olímpico por Brasil, marcando el inicio de las festividades olímpicas.

Cerca de 12 mil personas, entre estrellas y políticos anónimos y del deporte, participaron en el relevo que inició el 21 de abril de 2016 y finalizó el 5 de agosto, día de la ceremonia inaugural de la competencia. Al final de la ruta, la antorcha pasó por 326 ciudades de todo el país, la cuarta ruta nacional más larga en la historia del relevo de la antorcha olímpica.

El participante usó una antorcha diferente y guardó el objeto como recuerdo. Algunos ganaron de patrocinadores y otros tuvieron que comprar (por alrededor de R $ 2 mil). Pero, solo los conductores pueden adquirirlo. En ese momento, hubo personas que anunciaron la venta de la antorcha por hasta R $ 120 mil.

Las antorchas, que llevan símbolos de cada país anfitrión, se fabrican después de la elección para elegir un proyecto ganador. Son objetos de colección, una pieza de museo. El Comité Olímpico Internacional tiene copias de todas las ediciones de los Juegos.