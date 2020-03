Arantza Vázquez con pase a Copa del Mundo; FMN la pone en duda

Ni siquiera se puede decir que tuvo una preparación aceptable para el selectivo para la Copa del Mundo de Clavados, pero Arantza Vázquez se sobrepuso a todo.

Eso incluye que los últimos dos meses y medio tuviera que practicar fuera de la alberca en la que habitualmente lo hace en La Paz, porque le dieron un extenso mantenimiento que hasta la fecha la piscina no ha podido reabrir. Por ello, se vio forzada a migrar a Tijuana para terminar su preparación.

“En total, puedo decir que me preparé 30 por ciento en la alberca y el restante 70 por ciento en el gimnasio”, cuenta Vázquez a EL UNIVERSAL Deportes. “Aún no digiero todo lo que pasó. Le gané a Paola (Espinosa), la clavadista que más admiro. Ojalá me dejen ir a la Copa del Mundo”.

Puedes leer: "La Conade minimiza la pandemia del Coronavirus"

Los deseos de la clavadista que rayan en sospechas se dan casi un año después de que la Federación Mexicana de Natación (FMN) celebrara un selectivo con reglas ambiguas para los Mundiales de Natación de Gwangju y los Juegos Panamericanos de Lima.

En esa evaluación Paola Espinosa y Melany Hernández, quienes son entrenados por Iván Bautista y tienen una relación estrecha con el presidente Kiril Todorov, no dominaron el selectivo e incluso no participaron en todas las pruebas, pero fueron elegidas para ir a uno o los dos torneos internacionales.

Vázquez, de apenas 17 años de edad, terminó en segundo lugar en la prueba de trampolín tres metros individual en el selectivo del fin de semana pasado, apenas superada por Hernández, quien ganó la prueba.

Pero los 327.40 puntos que consiguió fueron suficientes para que superara, apenas por 30 centésimas, a Espinosa. Con su segundo lugar, la adolecente amarró presencia en la Copa del Mundo. Sin embargo, como previendo que algo (o alguien) se lo arrebate, dice que no lo tomaría de forma radical si esto no sucede.

Te puede interesar: "Wrestlemania 36 será a puerta cerrada por coronavirus"

“No estoy ilusionada con Tokio 2020 y tampoco con la Copa del Mundo. Por supuesto que quiero ir a ambas competencias. Pero sé que mi ciclo olímpico es el siguiente, el de París 2024”, agrega.

La adolescente añade que el selectivo que se desarrolló en el CNAR le dio certezas sobre cómo va su desarollo deportivo. “Hubo una competencia anterior en la que le gané a Melany y el domingo ya le gané a Paola. Estos resultados me dan la confianza de que estoy en el camino correcto, que mi nivel está muy cercano al de ellas”, sostiene.

La FMN decidirá el futuro de Vázquez y el resto de la selección que integrará la Copa del Mundo, no tiene fecha para definirlo.