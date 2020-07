Abraham Ancer, sin la obsesión de un título en PGA

Abraham Ancer no se presiona por la victoria dentro del PGA Tour, porque presiente que está cerca.

El mexicano, ubicado en la posición 21 del ranking mundial y con un buen desempeño tras la suspensión de actividades por la pandemia de Covid-19, regresa hoy a la actividad, en el Memorial Tournament.

En tres torneos disputados, se ha mantenido dentro del Top 15, incluido el segundo lugar en el RBC Heritage. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el mexicano asegura que el triunfo en la máxima categoría está próxima, pero no piensa mucho en ella.

“Quiero ganar en cada torneo que juego. Sé que la victoria vendrá. No me enojo por no haberla conseguido ya, sólo debo mantenerme en puestos de pelea, como lo he hecho últimamente. Hay algunos que ganan una vez y desaparecen. A mí me gusta estar en los lugares altos del tablero, un golf más constante”, dice el tamaulipeco, antes de partir a la primera ronda del Memorial, en Muirfield Village, Ohio (6:55 horas).

LEER MÁS: Así fue como Guido Pizarro retó a golpes a Siboldi

En la presente temporada, Ancer suma cuatro Top 10, dos segundos lugares, 2.6 millones de dólares en premios y se ubica en la posición 14 dentro de la FedEx Cup. Su buen momento le ayudó a embocar su primer hoyo en uno en el circuito.

“He podido mejorar cada año por las experiencias y por las oportunidades que me he dado. Es mi actitud, mi forma de ver las cosas, nunca estoy conforme y soy perfeccionista. Trato de sacar lo positivo para mantenerme centrado y con hambre de triunfar”, comenta el mexicano.

Esos apuntes le han funcionado a Abraham desde su regreso a la máxima categoría, a finales de 2017. A partir de entonces, el tricolor ha escalado 247 lugares en el ranking mundial, ganó el Australian Open, participó en la President’s Cup, jugó tres de los cuatro Majors de 2019, los Playoffs de la FedEx Cup y clasificó al Masters de Augusta de 2020.

Con todo este recorrido en casi tres años, Ancer anticipa que lo mejor está por venir.

“Tengo 29 años y muchos golfistas llegan a su tope después de los 30. Tengo vasta carrera por delante, debo cuidarme y no veo porqué el lugar 21 del ranking debe ser lo más alto. Si sigo así, escalaré más”.

Sobre ese segundo lugar de hace unas semanas en el RBC Heritage, en el cual se quedó a un golpe de forzar el desempate con Webb Simpson, el mexicano dice: “Me sentí muy tranquilo, sin errores, simplemente fueron dos o tres putts que pudieron haber entrado”.

Iniciativa. Abraham Ancer y Roberto Díaz lanzaron el programa Elige Moverte en Casa , con Exxon Mobil, que invita a realizar actividades físicas si te mantienes en casa.