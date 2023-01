Cinco torneos han pasado desde que el Club Universidad dejó de confiar en los arqueros surgidos en su cantera, para hacerse cargo de la portería en la Primera División.

Marcado por los errores en el arco, Alfredo Saldívar, El Pollo, dejó a los felinos al finalizar el torneo Clausura 2020, una derrota (1-3) contra el León fue su despedida. Toluca se convirtió en su destino y su lugar lo ocupó el experimentado Alfredo Talavera, quien le regresó seriedad a la meta auriazul.

Dos años después, tras la surrealista aventura con Andrés Lillini, que llevó a Universidad Nacional a disputar una final de Liga MX y otra de Concacaf, el seleccionado mexicano partió, heredando su lugar a Julio González, quien ya era el segundo en turno.

El guardameta nacido en las entrañas del Santos Laguna se hizo cargo del puesto, y atrás de él apareció Gil Alcalá, también de origen extraño al Pedregal.

De cara al Clausura 2023 las cosas no cambiaron para los canteranos. Pues a Julio González se suma la llegada del mundialista uruguayo Sebastián Sosa, quien debería ser el titular. En teoría, el tercer puesto será para uno de sangre azul dorada, ante la inminente salida de Gil Alcalá.

El análisis no requiere de mayor ciencia, falta trabajo para generar porteros en Ciudad Universitaria. En esa cantera que arrojó al profesionalismo a Olaf Heredia, Adolfo Ríos, Jorge Campos, Alejandro Palacios y Sergio Bernal; salvo Ríos, el resto fueron campeones en el club.

Y a la distancia, uno de ellos, Sergio Bernal, identifica la razón. "Estoy muy atento a lo que pasa con el futbol mexicano y con Pumas. A la distancia puedo dar una opinión, sin el conocimiento total, desde mi experiencia supongo que no se está trabajando bien".

Ocupado tras su retiro en la formación de porteros en una academia que dirige en Estados Unidos, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Bernal agrega. "Reclutamiento debe existir y la búsqueda del talento es importante, pero cuando se encuentra ese talento hay que trabajarlo, entonces, seguramente el entrenamiento y el trabajo no está siendo de lo mejor para que salgan arqueros".

Que un extranjero sea el elegido para ser titular, fortalece la opinión del cuatro veces campeón con Pumas. "Cuando se busca que una posición de un jugador la supla un extranjero es porque algo está pasando en la formación, porque no se está trabajando bien. Eso no lo podemos esconder, no se puede decir otra cosa, por algo no están saliendo jugadores en las posiciones que se requieren".

PORTEROS NO CANTERANOS

En la historia del Club Universidad, son pocos los porteros no formados en el Club Universidad que han logrado destacar.

José Luis Ledesma, exarquero de Necaxa, Zacatepec y América llegó a inicios de los 60, cuando los felinos aún jugaban en Segunda División, consiguió el ascenso en 61-62. Víctor Pérez fue titular puma de la 64-65 a la 66-67. Poco después, Jorge Morelos, estrella en el Necaxa cerró su carrera en CU.

Blas Sánchez se agregó a la lista, y en 1974 aterrizó el argentino Rubén Montoya, el primer guardameta extranjero en la historia de la UNAM. Estuvo dos temporadas y ganó el torneo de Copa y el Campeón de Campeones en 1975. Por su parte, Enrique Vázquez del Mercado fue campeón en la temporada 76-77.

Años más tarde, cuando la cantera empezó a fallar, Isaac Mizrahi fue suplente de Sergio Bernal, y en 1997, otro argentino, Javier Lavallén, pasó sin pena ni gloria en el futbol mexicano.

El veterano Adrián Chávez, histórico portero del América calentó la banca en el Invierno del 2000. Algo similar vivieron Rogelio Rodríguez y Miguel Fraga.



FORMADOR DE ARQUEROS

Diciembre de 2010. Tras 21 años de carrera y cuatro títulos de Primera División con los Pumas, Sergio Bernal decidió colgar los guantes de portero, tenía 40 años de edad y el reto de seguir en el futbol de alguna forma era grande.

"Desde que era jugador pensaba en cómo seguir en el futbol, por la pasión que tengo por este deporte", recuerda el exguardameta en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Ya con el título de Director Técnico en su poder, se desarrolló en varias áreas del Club Universidad: como auxiliar técnico, entrenador de porteros y en las fuerzas básicas, la faceta que más tarde, en el 2015 lo llevó a otro territorio.

Junto al también exportero Rafael Calderón, aterrizó en Dallas, Texas, para encarar el sueño de su propia escuela de porteros, Elite Goalkeeper & soccer training, que está por iniciar su octava temporada. "La experiencia de haber jugador como profesional te da la posibilidad para formar jugadores, pero hay que tener la vocación de enseñar, y sobre todo, de prepararse para hacerlo de buena forma", destaca.

Bernal acepta que la portería es una posición especializada, "pero como todas en el terreno de juego. Lo único que puede diferenciarlo es que se puede jugar la pelota con la mano. Partiendo de ahí, el entrenamiento incluye todos los aspectos, desde la técnica hasta los aspectos emocionales, no puede separarse nada, hay que reunirlo todo para lograr un buen desarrollo".

De esa forma, acompaña sueños de niños y niñas, que desde los 5 años de edad empiezan a practicar bajo su mirada. Sergio mira al futuro y acepta que le encantaría ver a algunos de sus pupilos como portero de los Pumas, equipo al que no olvida.

"Estos son ciclos, no es tan fácil, son ciclos de formación, claro que me gustaría ver gente de aquí en el equipo (Pumas), pero me gustaría más saber que están haciendo bien las cosas y el equipo puede ser sustentable con sus fuerzas básicas".

En lo personal, tampoco descarta algún día volver a la que fue su casa futbolística por tantos años. "Ojalá las puertas sigan abiertas, tengo 8 años aquí (Estados Unidos), mis hijos tienen sus vidas hecha acá, pero si hay un proyecto interesante, es el equipo de mis amores, donde crecí. Pasé gran parte de mi vida en las canchas de Ciudad Universitaria".