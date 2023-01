La Máquina enciende motores; pone rumbo hacia otro campeonato

Después de conquistar la Copa por México en pretemporada, en La Noria se ilusionan con bordarse la décima estrella al final del Clausura 2023.

El primer paso para alimentar el sueño del campeonato, lo tienen que dar en el estadio Caliente, en su visita a los Xolos de Tijuana.

El escenario está puesto para que La Máquina comience el torneo con el pie derecho: de los últimos 10 enfrentamientos por Liga MX entre ellos, Cruz Azul tiene cinco triunfos y sólo dos tropiezos, cerrando el historial con tres empates. Además, los cementeros no tienen problemas visitando La Perrera de Tijuana. Desde la aparición del Xolaje en el máximo circuito en 2011, Cruz Azul los visitó en 12 ocasiones, con saldo de cuatro victorias, seis empates y únicamente dos derrotas. En caso de llevarse los tres puntos, sería el tercer torneo consecutivo con triunfo en la primera jornada para los celestes. Sin embargo, Raúl Gutiérrez no podrá contar el plantel completo, ya que los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti están en duda para el debut, y Uriel Antuna no realizó el viaje a la frontera de Tijuana para resolver su posible salida al Panathinaikos de la Super Liga de Grecia.

Por el otro lado, el conjunto dirigido por el argentino Ricardo Valiño afronta el Clausura con la necesidad de cambiar la caraexhibida el torneo pasado, en el cual ocuparon los últimos puestos y no clasificaron ni al repechaje. Para ello, llegaron los refuerzos Braian Romero, Fernando Valenzuela, Leonel López, Antonio Rodríguez, Eduardo Armenta, y Felipe Félix.