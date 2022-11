Hovland intentará ser tricampeón en Mayakoba

Playa del Carmen.— Mayakoba se ha vuelto “un Major más” para Viktor Hovland, acostumbrado a jugar en The Masters, The Open, US Open y PGA Championship.

Con dos victorias de manera consecutiva, el noruego –quien ya se siente mexicano– aseguró que el World Wide Technology Championship at Mayakoba ha ocupado un lugar especial en su corazón y prometió competir por el tricampeonato.

“Haber ganado ya dos veces aquí [en el campo de El Camaleón] aumenta la presión para volverlo a lograr, y eso provoca que sienta esta semana como si fuera un quinto Major”, dijo el europeo, ubicado en la undécima posición del ranking mundial.

No será una tarea fácil de repetir, y no sólo por la competencia que se presenta este año –con la asistencia de Scottie Scheffler (número dos del mundo) y Collin Morikawa (noveno)–, sino por la odisea que es repetir tres veces una victoria en el PGA Tour.

La última vez que un golfista consiguió un tricampeonato en la máxima categoría fue Steve Stricker, en el John Deere Classic, de 2009 a 2011; en Mayakoba, nunca se ha logrado.

“Quiero ganar tres eventos aquí”, subrayó Hovland.