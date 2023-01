¿Guillermo Ochoa aún no tiene sucesor?

Guillermo Ochoa lo ha dicho abiertamente, quiere llegar alMundial de 2026.

Faltan tres años y medio para que la justa —a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México—, comience, pero como están las cosas ahora, no hay que descartar que Ochoa Magaña pueda llegar y ser titular.

“Si Memo Ochoa se lo propone, como se lo ha propuesto, puede llegar a 2026. Es un tipo que se cuida, no se mete en escándalos, 100 por ciento profesional… Claro que puede llegar”, menciona Adrián Chávez, exportero americanista.

Esto es sencillamente porque los porteros jóvenes, “no han mostrado tamaños para quitarle el puesto a Memo y fácilmente puede llegar si mantiene su nivel”, refrendó.

Alberto Aguilar, tres veces mundialista como entrenador de porteros, coincide, “no es que no haya porteros mexicanos, pero no son regulares, no se mantienen en una calificación de ocho, digamos...”,

Por eso, de cara a 2026: “Hablamos de los de siempre: Memo, Chuy Corona, Cota, Talavera… Quizá este muchacho [Carlos] Acevedo pueda, gran atajador, salvador de partidos, pero debe ser mucho más que eso para estar en Selección”.

Aguilar pone los puntos sobre las íes: “Hay varios porteros extranjeros en México: Volpi, Nahuel, Vargas, y eso habla de que no hay regularidad en chavos mexicanos”.