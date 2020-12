Carlos González ya está en Monterrey para reportar con los Tigres , su nuevo equipo en la Liga MX. El delantero dejó a los Pumas, tras perder la final del Guardianes 2020, y ahora se convierte en atacante de los felinos, previo al torneo que arranca en dos semanas y para disputar el Mundial de Clubes.

“Cuando me di cuenta que realmente me querían, siempre es importante si vas a ser respaldado por un gran técnico y fue una de las cosas que me motivó llegar acá”, explicó el paraguayo, en las inmediaciones del aeropuerto regiomontano.

“Me motiva mucho pertenecer a una gran institución, ya estamos acá con toda la ilusión del mundo para hacer bien las cosas y preparado para lo que viene”, añadió González. Charlie dejó a los auriazules después de cinco torneos, 92 compromisos y 34 goles.



"Con toda la ilusión del mundo de hacer bien las cosas". Así fueron las primeras palabras de Carlos González al llegar a la ciudad.#PerfilTigre #EstoEsTigres pic.twitter.com/3yj6sV8uxy — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) December 26, 2020

El paraguayo reconoció que “nunca me había pasado por la cabeza [jugar el Mundial de Clubes], Voy a pertenecer a este equipo [Tigres], que lucha por todo lo que está enfrente, ser parte de ello es una gran motivación”. González unirá fuerzas con André-Pierre Gignac en el ataque regiomontano.