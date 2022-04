“Serás Roberto Carlos, pero yo soy Cuauhtémoc Blanco”, la divertida anécdota del ex futbolista

Cuauhtémoc Blanco, ídolo del futbol mexicano, envió un mensaje a los jugadores, tras definirse los grupos del Mundial Qatar 2022.

El ex seleccionado y ex elemento del América considera que ante Argentina y Polonia la personalidad será clave para salir con vida de esos enfrentamientos.

“Que se sacudan los chavos, hay que tener personalidad. Algunos no pasan por su mejor momento y se ve. Yo les digo de broma a mis cuates: dame chance 15 minutos y hago levantar al público”, declaró el hoy gobernador de Morelos.



Blanco Bravo, oriundo de la Ciudad de México, recordó en entrevista para Fox Sports el día que Manuel Lapuente le pidió marcar a Roberto Carlos, histórico zaguero brasileño.

“Me dijo Lapuente que tenía que estar muy cerca de Roberto Carlos, ese día jugué de extremo. Y pues sí, será Roberto Carlos, pero yo soy Cuauhtémoc Blanco y también tengo personalidad… No los van a cargar, chingao”, aseveró.

El histórico 10 mexicano acepta que le duele ver jugar a la selección de esa forma y el atribuye este momento a la falta de liderazgo y personalidad.

“Me duele ver como juega la Selección Mexicana, porque si tienen calidad, pero faltan líderes y personalidad. Dentro del campo no les gusta hablar, yo siempre discutí, me dolía perder, pero me. Siempre fui competitivo… También se ha perdido mucho la humildad”, concluyó.