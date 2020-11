La portería es una de la posiciones en las que la Selección Mexicana ha tenido garantía en las Copas del Mundo y el camino a Qatar 2022 indica que el Director Técnico, Gerardo Martino no tendrá problemas bajos los tres palos del combinado Tricolor, pero sí, una difícil decisión en cuanto a la titularidad de la Selección Nacional de cara a la próxima justa mundialista.

Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera se perfilan como los principales candidatos a pelear el puesto, en equipos con grandes reflectores en el fútbol mexicano (América y Pumas), el mínimo detalle podría hacer la diferencia para que el "Tata" se decida por alguno de los dos.

Oswaldo Sánchez, una voz autorizada en Selección Nacional y compañero en algún momento de su carrera de cada uno, habló de las virtudes y la ilusión de cada uno en está competencia interna en el conjunto azteca.

"Los dos son muy buenos, son maduros y tienen experiencia, conozco muy bien tanto a Memo (Ochoa) como a (Alfredo) Talavera, sé perfectamente sus virtudes, va a ser una lucha muy interesante (rumbo a Qatar 2022) Talavera ya fue a un Mundial pero ahora tiene la ilusión de jugarlo y Memo en Selección sabemos que se transforma y ahorita busca otra Copa del Mundo".

Por otro lado, el mundialista en Alemania 2006 comentó la importancia que tiene el cuidarse de una lesión, pues podría ser la diferencia en este ciclo, incluso ambos ya perdieron una convocatoria a selección durante este 2020 por diferentes lesiones, Guillermo Ochoa no viajó a la gira en Países Bajos para jugar contra aquella selección y frente a Argelia, mientras que Alfredo Talavera no realizó el viaje a Austria para los duelos frente a Corea del Sur y Japón.



"Tienen que cuidarse, esperemos no sea así pero una lesión de alguno, el otro estaría listo para ser titular". Además para el exportero de Atlas, América, Chivas y Santos Laguna, el arco mexicano está bien protegido incluso si por alguna razón no pudieran ser elegibles el guardameta de las Águilas y el Universitario. "Por cualquier cosa que no estén ellos dos está Hugo González, Jonathan Orozco, Rodolfo Cota, gente que es capaz y cuenta con la confianza del "Tata" Martino.