¿Qué ganó el mexicano Abraham Ancer con su segundo lugar en PGA Tour?

La segunda posición de Abraham Ancer en el Northern Trust fue un impulso importante en la trayectoria del tamaulipeco.

Además de los 999 mil dólares que se embolsó, El Turco amaneció en el lugar 39 del ranking mundial, convirtiéndose en el primer mexicano en ubicarse dentro de los mejores 50 golfistas del orbe, clasificó a los cuatro Majors de la próxima temporada y disputará la President´s Cup en diciembre.

Pudo ser un sabor agridulce para el tricolor tras no quedarse con el trofeo, que hubiera sido su primer título dentro del PGA Tour; sin embargo, fue un resultado que le otorgó varias oportunidades para el futuro próximo en su carrera.



Proud of the way I played @TheNTgolf this week, thanks for all of the support #FedExCup pic.twitter.com/WjArkILhtb

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) August 11, 2019