Si no ocurre alguna lesión, los hombres que han ganado los más recientes tres premios "The Best", el que otorga la FIFA al mejor jugador del mundo, se enfrentarán a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El argentino Lionel Messi, quien se lo llevó en 2019, así como el polaco Robert Lewandowski, ganador en 2020 y 2021, serán rivales de la Selección Nacional en la XXII Copa del Mundo.



Desde que la FIFA se apartó de la revista "France Football" en la entrega del Balón de Oro y creó "The Best", además de Messi y Lewandowski, el portugués Cristiano Ronaldo (dos veces) y el croata Luka Modric se lo han llevado.

Pero los tres más recientes ganadores enfrentarán al Tricolor en sus dos primeros partidos del Mundial, los cuales son los clave para buscar la clasificación, ya que se cerrará la fase de grupos contra Arabia Saudita, un representativo que luce más accesible que el polaco y el argentino.