La decisión de organizar el Mundial 2022 en Qatar, que ha generado controversia desde 2010, salpicó también a la FIFA en su Congreso anual, este jueves en Doha, donde la presidenta de la Federación Noruega de Futbol realizó un encendido discurso en favor de los derechos humanos.

Para Lisa Klaveness, una de las pocas figuras femeninas al frente de una federación miembro de la FIFA, la atribución de la sede del torneo al pequeño emirato fue tomada de "manera inaceptable, con inaceptables consecuencias".

"Los trabajadores migrantes heridos o las familias de los que murieron en la preparación del Mundial deben ser tenidos en cuenta", afirmó Klaveness durante su intervención.



"No hay lugar para los empleadores que no velan por la libertad y la seguridad de los trabajadores del Mundial. No hay lugar para los dirigentes que no acogen el futbol femenino. No hay lugar para los anfitriones que no pueden garantizar legalmente la seguridad y el respeto a las personas LGBT+", apuntó, pidiendo a la FIFA que fuera "un modelo".

Las palabras de la presidenta del futbol noruego llevaron a José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación Hondureña, a responder: "No es ni el momento, ni la tribuna, para analizar estos temas. Aquí se trata de futbol".

Esta intervención llevó igualmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al patrón del Comité organizador del Mundial-2022, Hassan Al Thawadi, a reaccionar, a 234 días del inicio del torneo (21 noviembre-18 de diciembre).

