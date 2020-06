El Liverpool volvió a coronarse en la liga inglesa, logro que no conseguían desde la temporada 1989-90. Desde entonces, los Reds han pasado 30 largos años para repetir corona, la 19 en su colección y primera desde que se incorporó el formato de la Premier League.

El 21 de julio de 1990 se realizó el concierto en el Muro de Berlín.

En 1992 se implementó lo que hoy conocemos con la Premier League.

Siete equipos se han coronado: Manchester United, (13 ocasiones), Chelsea (5), Arsenal (4), Manchester City (4), Leeds United, Leicester City y Blackburn Rovers.

El Liverpool levantó 16 trofeos, pero ninguno, claramente, de liga… Entre ellas dos Champions Leagues, tres FA Cups, cuatro EFL Cups, dos Europa Leagues, tres Supercopas de UEFA, una Copa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

Nueve entrenadores han pasado por el banquillo de los Reds.

México ha tenido seis presidentes de tres partidos políticos: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.



Se fundó Croacia en 1991 y, 2018, disputó la Copa del Mundo.

Brasil ganó dos Mundiales, las mismas que Francia y Alemania. Italia y España ganaron una.

El Vaticano ha tenido tres papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I.

Series como Friends, Game of Thrones, Breaking Bad, The Sopranos, The Wire fueron estrenadas, triunfaron en los premios, ratings y terminadas.

Se inventó el Ipod y, posteriormente, el iPhone.

En la Liga Mexicana se han coronado 14 equipos.

LEER MÁS: Liverpool es campeón de la Premier League por primera vez