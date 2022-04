Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, afirma que todos los antecedentes que haya entre las selecciones de México y la Argentina, no valdrán de nada para el enfrentamiento en la Copa del Mundo de Qatar.

Scaloni, puso mucho énfasis en la gestión que ha hecho su compatriota Gerardo Martino con el Tricolor, del que reconoció que “nunca perdió el rumbo”.

Al ser cuestionado en la zona mixta realizada después del sorteo de la Copa del Mundo, el técnico de los sudamericanos, dijo: “México es un país tan grande, tanco como Argentina, así que le debemos mucho respeto”.

“No sé si han sido injustos con el Tata. Hubo críticas, conmigo también cuando no se gana, pero lo importante es que no se ha perdido el rumbo, al final México clasificó al Mundial”.



Al final, es normal, “que haya crítica futbolística, en México y en Argentina, es normal. Pero lo importante reitero, es que nunca ha perdido el rumbo y los jugadores hacen lo que él pide. Es muy difícil”.

En los últimos enfrentamientos, Argentina ha goleado a México, como fue ese 4-0 en Dallas hace dos años, pero Scaloni no ve eso como referencia. “Olviden los antecedentes, no tienen nada que ver, nada. Los jugadores nuestros no son los mismos, pasaron dos años. Hablo del punto de vista del juego y como se dio, resultado. Hoy estamos bien, pero somos dos equipos diferentes”.

El técnico afirma que sigue de cerca a la Liga MX: “Es una Liga positiva. Los jugadores de Argentina van a México para brincar a los mejores clubes de Europa. Tenemos a Maxi (Rodríguez), (Esteban) Andrada, (Matías) Kravenitter… La seguimos de cerca”.