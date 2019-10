Messi y Cristiano Ronaldo, en disputa por el Balón de Oro

Nuevamente, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista de los 30 nominados al Balón de Oro por la revista France Football. Ambas estrellas han estado en la terna por el galardón desde el 2007, aunque a partir de 2008 y durante 10 años, el argentino y el portugués dominaron lo premiación, obteniendo 5 premios cada uno.

Fue apenas el año pasado cuando el croata Luka Modric logró acabar con la hegemonía Messi - Ronaldo, gracias a su campeonato europeo con el Real Madrid y por llevar a su selección a la final del mundial Rusia 2018.

El Balón de Oro es entregado desde 1956, en el 2009 se fusionó a la FIFA para designar al mejor jugador del mundo, pero se separó del organismo en el 2016.

La gran gala se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París

Estos 30 jugadores completan la lista para competir por el Balón de Oro

Mohamed Salah

Eden Hazard

Marquinhos

Raheem Sterling

João Félix

