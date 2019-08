Me fui de México por las decisiones de la Federación Mexicana de Natación: Jonathan Rubalcava

En el 2016, el clavadista Jonathan Ruvalcaba tomó una decisión muy importante en su vida: dejar su país, dejar México, para buscar tranquilidad y justicia ante lo que pare él eran abusos de la Federación Mexicana de Natación dirigida por Kiril Todorov.

El especialista en plataforma, medallista panamericano en Toronto 2015, al ver cómo todo su esfuerzo hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 no eran valorados, decidió irse, despedirse en busca de su tranquilidad y de disfrutar su querido deporte.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Ruvalcaba dijo que no se arrepiente de irse de su país, al cual extraña, pero “valoro más mi tranquilidad y mi felicidad. Amo mi deporte y nadie me lo va a quitar”.

-¿Por qué te vas de México?

“Es a raíz de este problema que se ha venido dando de clavadistas y Federación, no hace falta ser muy inteligente para saber qué es lo que pasa en la Federación Mexicana de Natación. Es lamentable. A mí, como mexicano, me da mucha pena por todos los clavadistas, no es uno no son dos, es todo un país. Es lamentable. Yo me voy del país a raíz de que se hacen procesos truculentos, medios oscuros. No se explican bien las reglas, no se explican las convocatorias. Mmm, no llegaban… Por eso decido no formar parte más de ese sistema y decido salir de México.

-¿Te afectó no ser parte del grupo de… consentidos, que tiene un mismo representante?

“Desconozco si es mi caso fue algo así. Es todo un grupo. Se ve en redes sociales. Yo que lo veo desde otro país me entero de todo. Es un chisme a nivel mundial. Es lamentable que se esté aconsejando mala la Federación, no sé qué pase… No creo que sea lo correcto, no pasa en ningún país, en ningún lugar del mundo y en clavados a nivel mundial”.

-Se dice que en República Dominicana no tienes buenas instalaciones dónde entrenar…

“Es verdad. Lamentablemente está mas atrasado que México. Cuando me fui, tenía un lugar de entrenamiento, gente que de verdad me respaldaba y apoyaba, porque en México tengo muchos amigos y clavadistas del mismo equipo, que están en la misma competencia que han visto por mí, por mi familia en varias situaciones, gente en Guanajuato, al que representé. Sí, es verdad, no son las instalaciones como en México, pero estoy tranquilo y contento, y eso importa más que cualquiera cosa”.

-¿Dejaste la gloria por la tranquilidad?

“Veámoslo así. En México ganaba más, estaba cerca de mi familia, eso es verdad, pero decido dejar toda esa actividad, casa, carro, novia, por estar tranquilo en mi deporte, que es lo que más amo hacer. No iba a permitir que terceros impidieran que disfrutara esto. Hoy vivo el momento”.

-¿Por qué no decir nombres? ¿Está mal?

“No está mal, ni bien… Pero sí ya sabemos”.

-¿El presidente Kiril Todorov es el principal responsable?

“Claro. Ha estado muchos años en la Federación y por sus decisiones fue que me fui de México”.

-¿También por no ser parte del equipo del entrenador actual?

“Varias veces me lo impusieron. Toronto (2015) me impusieron a Iván Bautista. Yo quise mucho a Iván Bautista, pero ese tipo de decisiones, de imponerte una cosa, cuando puedes meter otro entrenador, no segundos, llevar un equipo fuerte a nivel nacional, son cosas que dices: ‘aquí hay algo raro, no se manejan bien las cosas’ y son una de muchas. Y no soy el único, que otros no lo digan por miedo a tener represalias. Hay un mal, existe un problema. Que no se diga, no quiere decir que no exista”.

-¿Te pasó lo que le pasa ahora a Rommel Pacheco?

“Rommel es el mejor trampolinista que tiene México. Fuimos pareja de sincronizados varios años. No es por hablar mal de nadie, todos los trampolinistas que están actualmente, pueden dar competencia, pero Rommel puede dar más, siendo puntual, ha demostrado en todas las competencias; ha dado resultados positivos. Es el único que paso a finales del Mundial y ahí la dejo…”.

-Entonces, estás tranquilo lejos de tu país… ¿Es más lo bueno que lo malo que tienes en Dominicana?

“Hay mas bueno que malo. Es más, no veo lo malo. En el deporte se habla de sacrificios y creo que es la primera vez que hago uno. Nunca, de niño, dije ‘dejo esto’. Claro que hay que alejarse de fiestas, de trasnochadas, pero esa es la vida del deportista. Lo que hice, dejar mi país, que nadie quiere eso, lo hace el 95 por ciento de la gente no queriendo, eso me pasó a mí. Las circunstancias me orillaron a tomar esa decisión”.