Matías Almeyda no es más el DT del San José Earthquakes; el equipo lo oficializó

Ya es oficial. Matías Almeyda ha dejado de ser el entrenador del San José Earthquakes.

Tal como ya se había rumorado el fin de semana, el entrenador argentino ha dejado su puesto como DT del equipo estadounidense.



"Quiero agradecer a Matías ya su personal por todo su arduo trabajo y pasión desde 2019. Ha sido un verdadero profesional y puso todo su esfuerzo en cada entrenamiento y partido. Desafortunadamente, no hemos obtenido los resultados que nosotros o él queríamos. Le deseamos a Matias ya su personal la mejor de las suertes en el futuro. Todavía queda mucho futbol por jugar esta temporada y creemos que tenemos un plantel que puede competir por los playoffs este año”, señaló Chris Leitch, gerente general del club.

Almeyda sale de este conjunto, al que deja en el último lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con apenas tres puntos de 21 disputados.



Esta noticia ha causado revuelo en la afición de Chivas, equipo que no tiene entrenador y del que sus seguidores esperan regrese al banquillo el 'Pelado'.

