Nahuel Guzmán habló de la bronca contra Cruz Azul: Siboldi no debió meterse.



El portero de Tigres habló acerca de la bronca que hubo con Cruz Azul al final del partido por las semifinales de la Copa Por México.

En la serie de penaltis del juego disputado en el Olímpico de Ciudad Universitario, Guzmán comenzó a retar a los jugadores cementeros lo que enfadó al técnico Robert Dante Siboldi quien le contestó sus agresiones.

Al final hubo un altercado entre Siboldi y Guido Pizarro quien acusó al uruguayo de burlarse.

Guzmán dio estás declaraciones en su programa que tiene en YouTube, Nandas Radio, donde habla acerca de música y futbol.

"Robert es un ídolo aquí y hay que respetarlo, la gente lo quiere mucho" dijo al iniciar el comentario.

Cuando viene los penaltis, "él (Siboldi) se enojó porque yo le estaba hablando al 'Cabecita' (Jonathan Rodríguez), y me gritó: 'a ver si cerramos el orto', una expresión muy sudamericana que quiere decir 'a ver si nos callamos', con cierta delicadeza.

Me pareció raro que se metiera, porque era algo que estaba pasando dentro de la cancha. Al final fue que yo le fui a decir 'me parece que no jugás más, vos también hacías lo mismo' porque sé que él tiene una personalidad, un carácter muy ambicioso...

'Dejá que las cosas las solucionemos nosotros dentro de la cancha' y me fui porque si no el primer apuntado para expulsión por el árbitro soy yo y no juegas las primeras dos fechas del campeonato".

Guzmán no se enteró de lo que pasó después entre el técnico cementero y Pizarro. "En el desmadre que yo no estaba, no me enteré, me enteré después por televisión. No pasa nada, siempre está bueno generar estos conflictos".