El haber tenido puestos públicos en la Cofepris, el IMSS y en Hacienda, hace de Mikel Arriola un hombre que ha tenido que tomar en cuenta muchos puntos de vista. Ahora, como presidente ejecutivo de la Liga MX, tendrá que lidiar con opiniones de diversos clubes, de diversas divisiones. Pero dice que tiene la experiencia para lidiar con esto, se ve “como un buen mediador”.

Resalta sus logros: “Pudimos sacar de los números rojos al IMSS, en la Cofepris asegurar el reparto de medicamentos, en sí, todo implica negociación, acercarse con todos los sectores sin generar rompimiento y tensiones”.

Por eso mismo, “sin duda que será importante conocer los temas que rodean a la Liga MX y saber qué piensan las autoridades ate esto. Tendremos mayores acercamientos con el SAT (Sistema de Administración Tributaria) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), porque la voluntad es transparentar los ingresos de los equipos, las contrataciones, cómo se deducen las compras de los jugadores. En eso se ha avanzado mucho”.

Hoy, los acuerdos que hay con la “UIF y el SAT, los protocolos para prevenir la violencia, son cosas que han ayudado”. Pero sabe que no todo estará bajo su estricto control: “Uno no va a prevenir cosas que se maquinan en lo oscuro, pero se debe de tener la capacidad de reacción. Estaré atento a que no se contamine nuestro futbol con algo externo”.