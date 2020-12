Pese a llevar casi una década sin detenerse, Miguel Herrera no quiere darse vacaciones, al menos no del futbol. Su salida del América, que generó mucha discusión por las formas, no es obstáculo o excusa para el Piojo. Él mismo lo dice: “Descansaré hasta cuando muera”.

El timonel asegura que ya ha recibido llamadas para dirigir, pero aspira a un proyecto serio, en el que pueda establecer su huella, comunicarse con el plantel y aspirar a crecer.

“Vamos a esperar a que salga algo. Es momento de replantear, encontrar una propuesta y, por lo pronto, seguiré preparándome. No hay que tomar decisiones precipitadas, sino analizar bien lo que queremos”, indica Herrera, vía telefónica.

Con ofertas en Asia, al técnico mexicano le interesa algo en donde pueda identificarse y sentirse cómodo. No tiene preferencia, puede ser un club o un combinado nacional. En casi 20 años de carrera en banquillos, Miguel ha dirigido seis equipos y solamente a una Selección, la mexicana.

Puedes leer: "Ignacio Ambriz es hospitalizado por Covid-19"

Cualquier opción le agrada, con sus pros y desafíos. “En uno conoces al jugador día con día, con un plantel de 25 futbolistas y ya. Mientras que al estar al frente de una selección, debes escoger bien y trabajas con ellos en tiempos limitados”, explica. “Entonces, en cuanto llegue esa oferta, se analizará el proyecto en su momento”.

El estratega, de 52 años de edad, asegura que se mantiene vigente, innovando ideas y estrategias de cara al futuro. En su profesión, es muy importante no perder el paso y encontrar formas para seguir con ritmo ganador.

“La tecnología es muy imporante para actualizarte, porque —si no lo haces— te quedas en el olvido. Lo sé bastante bien. Mientras siga en esta profesión, es porque damos resultados”, dice.

Durante estos días, Herrera se concentrará en estudiar su trabajo reciente, realizar una autocrítica y ver en qué área puede mejorar, qué hizo bien y mal. “Voy a disfrutar de la familia, tranquilo. Sé que llegará algo y, si es bueno para ambas partes, determinaremos si lo tomamos o no”, finaliza.