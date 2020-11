Ricardo Ferretti técnico de los Tigres, se quejó del arbitraje. Y André-pierre Gignac también.

Por medio de sus redes sociales, Gignac pidió que los silbantes “se pongan las pilas” porque no entiende por qué le anularon el tanto que hubiera sido el 2-0 sobre el Atlas que hubiera logrado que los felinos clasificaran directamente a la Liguilla y el francés alcanzara a Jonathan Rodríguez de Cruz Azul en la lucha por el título de goleo.

“No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. ¿Por qué no revisaron el VAR? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite!”, escribió arrobando a la Liga MX.

Y finiquitó su mensaje arrobando también a la Comisión de Arbitraje: “Pónganse las pilas (nosotros también)”.



