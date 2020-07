Definitivamente no ha sido un buen inicio de torneo para el Guadalajara en cuanto a positivos por Covid-19 se refiere, registrando más de 6 contagios en semanas recientes, comenzando con Luis Fernando Tena, previo a la final de la Copa por México.

Dieter Villalpando, uno de los elementos que podrían ver acción este fin de semana pide que los casos asintomáticos dejen de ocultarse y que los propios jugadores tomen la responsabilidad de decirlo, para evitar seguir con la cifra en aumento dentro del futbol mexicano.

“Es inevitable no poderse contagiar y que cuando alguien sale positivo lo diga, porque si nos guardamos a alguien que haya dado positivo y es asintomático y lo dejan seguir entrenando yo creo que eso no es válido, debemos cuidarnos los unos a los otros para que esto termine”.

Con todos los casos registrados hasta ahora en la Liga MX es inevitable no pensar en una posible suspensión del torneo, sin embargo, Dieter no lo ve como opción debido a los intereses que se manejan más allá de lo deportivo.

“Es más difícil que el torneo se pueda parar por lo que se paró el torneo pasado. Sabemos que pierde mucho dinero la liga y los clubes, es muy complicado, pero sabemos que la salud es lo primero, esperemos que los contagios puedan bajar y que nosotros como club nos cuidemos de la mejor manera”.

Al empezar con los traslados a diferentes ciudades, los riesgos aumentarán. Al hablar del miedo, Dieter prefiere llamarlo precaución, sobretodo pensando en gente externa al futbol que podría ver más afectada.

“Miedo como tal no, nosotros como somos deportistas de alto rendimiento es más probable que seamos asintomáticos, pero obviamente por la familia que es más grande y le pueda pasar algo, pero miedo no, simplemente precaución, en cualquier momento te puede pasar algo, no nada más de COVID, sino cualquier otra enfermedad, el chiste es cuidarnos".