Este viernes se hizo oficial la cancelación del Clausura 2020, torneo que se vio afectado por la pandemia ocasionada a raíz del Coronavirus (Covid-19). Algunos equipos mantenían la esperanza de poder disputar los compromisos restantes, sin embargo, la Liga MX determinó que lo mejor era ponerle punto final.

Sergio Lugo, exjugador del Guadalajara campeón en la temporada 86-87, considera que la decisión tomada por los directivos de la Liga MX fue la adecuada, pues en estos momentos, la prioridad siempre será la salud.

“Es una medida muy sensata y muy inteligente, porque el futbol, entre lo más importante es lo menos importante. Ahorita lo que prevalece es que salgamos de este mal momento que es la pandemia, donde cambio al mundo de una forma radical. Ahorita hay cosas mucho más importantes y el cancelarse el torneo me parece que hace que se programen de una manera más adecuada”.

Sergio ha estado en contacto con Victor Manuel Vucetich, estratega de Querétaro y coincidieron en que el entorno actual no favorecía a los futbolistas en el regreso a las canchas. Este largo periodo sin futbol que abarca más de 60 días, exige una mejor preparación para cumplir con los objetivos que traza cada club en la temporada.

“Lo he estado comentando con Vucetich y coincidimos. No era la mejor manera de regresar. El futbolista requiere de una preparación previa adecuada, tanto en el aspecto físico, técnico y táctico y obviamente en el psicológico, para poder competir y ganar y la afición y los directivos quieren resultados, pero el cuerpo de los futbolistas no está apto porque no están al cien”.

“En el futbol se requieren algunos aspectos como el famoso ‘timing’, el ritmo para agarrar tu mejor nivel y ese nivel termina dándotelo las competencias, el día a día, el domingo a domingo y obviamente en este momento ya no existe, hasta había un riesgo para los futbolistas de alto rendimiento”.

Las indisciplinas

En esta cuarentena, las medidas de aislamiento parecen haber quedado olvidadas en algunos futbolistas, mostrando un nivel de irresponsabilidad a la sociedad.

“Tenemos que ser mucho más conscientes, más responsables, saber lo que representamos como gente publica y lo que reflejamos ante la sociedad. Ya vimos varios casos que en lugar de estar en casa, algunos estuvieron de fiesta, no son la mayoría pero si son algunos, eso habla de un alto grado de irresponsabilidad y que tenemos que trabajar no nada más en el aspecto físico, técnico y táctico, sino que tenemos que trabajar en la parte cultural, de ser más responsables de lo que representa nuestra actividad, nuestro cuerpo y lo que proyectamos ante la sociedad”.

Regreso sin afición

El retorno del futbol mexicano a sus actividades aún no tiene fecha, sin embargo, todo parece indicar que el Apertura 2020 podría disputarse sin afición en las tribunas. Sergio Lugo augura que los partidos no serán los mismos, influyendo también en el jugador dentro de la cancha.

“Es como bailar sin música. El ambiente y la fiesta del futbol la hace, obviamente el futbolista, pero sin afición te diviertes como si fuera un interescuadras. Es importantísimo el entorno, el ambiente, la alegría, eso es lo que provoca el futbol. Es como bailar con tu hermana en una fiesta”.