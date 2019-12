NFL: La mejor jugada de engaño en el Eagles vs Dolphins

La temporada de los Dolphins está prácticamente en el bote de basura, pero eso no significa que el equipo de Miami no pueda estar jugando fantasía.

Los Dolphins ejecutaron la mejor jugada de engaño de lo que va de la campaña de la NFL.

En el partido de este medio día contra los Eagles, Miami en cuarta y goal en la yarda 1 con 4:44 minutos en el segundo periodo, engañaron con un gol de campo. Pero se alinearon en una formación poco convencional.

En el lado derecho del campo, cuatro jugadores estaban alineados de par en par. En el extremo izquierdo del campo, cinco jugadores de los Dolphins estaban alineados, incluido el pateador Jason Sanders. Punter Matt Haack estaba alineado a unas pocas yardas detrás del centro.

Haack tomó el snap y luego comenzó a correr hacia la izquierda, llamando la atención de los defensores de los Eagles que se habían alineado sobre los cinco jugadores en el lado izquierdo del campo.

Sanders luego pasó a los defensores, permitiendo que Haack lanzara un lanzamiento a Sanders, quien atrapó el pase en la zona final para un touchdown.



RT if we had you fooled #FinsUp pic.twitter.com/RH59wpft4r

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 1, 2019