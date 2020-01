Haret Ortega desafía a los extranjeros del América

Haret Ortega, luego de su segundo juego con el primer equipo del América en el Clausura 2020, advirtió que el peso de los extranjeros no lo intimidad y que "estoy listo para competir" con el paraguayo Bruno Valdez, Emanuel Aguilera y con el nuevo fichaje, el uruguayo Sebastián Cáceres.

"La verdad es que estoy para competir, los mexicanos no nos importa competir con extranjeros", resaltó Ortega durante el regreso de las Águilas a la Ciudad de México, luego de querdar varados en el aeropuerto de Tijuana, por neblina.

Sobre su adaptación al equipo y el empate sin goles con los Xolos, este viernes en el estadio Caliente, por la Fecha tres del torneo, el central de 19 años indicó que "todavía me falta adaptación, no me sentía al cien para este juego, pero tampoco se hicieron las cosas mal. Creo que no solamente [la defensa mejoró], todo el equipo se ha esforzado, desde la delantera hasta el portero, tener orden es importante".

Al ser cuestionado si toma como un ejemplo al histórico Alfredo Tena, Ortega respondió que "claro, estuve con él hace tiempo, como maestro... Lo importante es seguir aprendiendo [en el primer equipo] y también aprender de mis errores".

Contra el Tijuana, Haret fue nombrado por la Liga MX como el jugador del partido, por sus 90 minutos de acción en la cancha del estadio Caliente. En la J-2 también fue titular, en la victoria del América sobre los Tigres (1-0).